調查：逾半市民看淡樓市　部分料跌一成或以上

香港置業本月透過問卷形式進行調查，成功收集390份有效問卷，發現有逾半市民看淡樓市。其中有17.7%市民預計未來12個月樓價下跌一成或以上，另有19%料期間樓價跌5%至10%，而預計樓價回落5%以內則有20.5%。

此外，調查發現有22.1%受訪者預計未來12個月樓價走勢平穩。至於看好樓市上升則只有約兩成受訪者，其中預計未來12個月上升5%有約12.6%；上漲5%至10%則有5.6%；看好樓價可升10%或以上，則只有2.6%。

香港置業行政總裁李志成稱，樓市好淡因素爭持，明年樓價將呈窄幅波動，上下波幅料約5%。他又料，明年全年一手註冊量將與今年相若，約2萬宗，而全年二手註冊量則約4萬宗。不過他指出，由於政府放寬按保，市民傾向轉買兩房戶，明年納米戶的成交量料將會回落一至兩成，而樓價走勢則跟隨大市。

香港置業營運總監姚偉南稱，調查顯示，受訪者之中，有意買入兩房及三房戶分別佔28.5%及25.6%，而有意購買開放式及一房戶則分別佔16.7%及15.1%。

此外，他指出，有意入市的受訪者當中，有47.2%為用作換樓，該比例創2017年第2季後新高，至於作為首次上車及投資用途則分別佔29.5%及23.3%。

對於目前樓市政策，李建議政府可考慮分階段放寬1,000萬至2,000萬元物業的按揭成數上限，以促進二手流通量。

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