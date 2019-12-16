港股2019年平平無奇　外資券商普遍看淡明年

外國傳媒報道，港股2019年表現乏善足陳，年內暫累升約7%，遠遠跑輸內地及美國股市，證券界估計，疲弱的表現可能於2020年持續。

摩根士丹利仍建議減持MSCI香港指數成分股，理由是相關企業收入總額之中，一半與香港有關，相比之下，恒生指數僅為19%，恒生中國企業指數只佔4%。值得留意的是，摩根士丹利對MSCI香港指數(今年上漲6.6%)的排名在全球30個市場中「墊底」。

大摩估計，香港經濟今年會萎縮，明年也幾乎不會有增長，商廈租金和住宅價格料進一步下跌。

另一大行瑞銀更將港股名列亞太區不看好的股市。除交易風險外，由於港元與美元掛鈎，香港金融業面臨美國減息而來的利潤壓力。雖然港股今年表現較差，估值顯得較有吸引力，但經調整後仍不算便宜，且不確定性仍高。

與此同時，大和亦持續對香港和中國股市給予「跑輸大市」評級，理由是中國經濟放緩，港股估值仍明顯高過新加坡。

高盛則對港股明年表現看法「中性」，又指雖然市場已反映目前環境，但因回復正常狀況仍欠能見度，故影響評估。

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