全球經貿戰：美專家批評特朗普用重價僅換來「小協議」

外國傳媒報道，美國貿易代表萊蒂澤在周日(15日)接受訪問時承認，中美上周同意的首階段貿易協議只是有限的協議，僅「局部勝利」。有貿易專家認為，若以美方過去19個月付出的各種代價來看，根本只是「小協議」，是付出重大代價換來的。

報道指出，代價是指美國總統特朗普為迫使中國接受協議而施加關稅，以及貿易因不可預測而形成不確定。這些因素為美國企業增加了新成本，迫使他們轉用昂貴的供應鏈，且要延緩投資及聘請新員工。

不少貿易專家指，若把上述成本都計算在內，首階段協議實際收穫不多。外交關係協會高級研究員Edward Alden說：「現在很難把這項協議視為證明總統策略是正確的。這是個相當小的協議，付出了極高的成本。」

事實上，雖然美國總統特朗普堅稱，真正支付關稅的是中方，但美國海關統計，自特朗普開始向中方產品徵關稅以來，進口中國零組件及製成品的美國公司，已額外付出近400億美元的稅項。再者，多數研究發現，關稅重擔主要落在美國企業及消費者身上，而非中國企業及消費者。

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