奇準分析員：投資者「驚到死」　奠定2020年股市再升

外國傳媒報道，由2009年至今一直是美股大好友，今年4月18日預言美股會再創新高，到了6月認為已見底，12月初更呼籲投資者要撈底，結果再次言中的Capital Wealth Planning首席投資策略師Jeff Saut最新表示，美國股市爆升未完，最主要原因是投資者「驚到死」，股市一創新高就顯得異常謹慎，對2020年股市前景來說，絕對是好消息。

他說：「全球央行繼續印銀紙，這是你需要知道的！結構性牛市可以持續15至20年，途中就算出現大跌20至30%，也不會影響這次漫長的牛市升浪。」

他舉例指，1949至1966年也是「結構性牛市」，長達17年，途中曾出現過大跌30%，但很快就收復過來；1982至2000年也是，長達18年，途中出現過著名的1987年股災，但很快就收復、並升凸。

因此，他說：「我仍認為今次牛市還要升多數年，標指2020年目標是3,600點，如今依然是入市時機。值得留意的是，反映細價股的羅素2000指數不久前出現50天線升穿200天線的終極黃金交叉，對整體大市都是利好因素。」

【為何目前是「結構性牛市」？】

Saut在金融界已打滾逾50年，他曾說：「我們真實地認為今次結構性牛市是自2008年10月開始，很多股票是在那時見底。之前市場情緒太樂觀，所以近期有波動，但無礙長期牛市...相信還有好幾年時間。今次牛市可以長達14年，現時僅過了9年左右，最少還有5、6年，不是很多人都相信。」

為何Saut提出「牛市14年」的理論？他早於2016年12月解釋，當時標指剛經歷了「追買高潮」(buying climax)，奠下了「牛市14年」的基礎，現時他仍重申其立場未變。

以他的判斷，今次牛市最少升至2022至2023年左右。

所謂「追買高潮」，是指某段時間股價大升兼大成交，之後成交就會萎縮，進入「陰乾」階段。

【Jeff Saut測市十分準】

作為投資者，一定要認識Jeff Saut，因他近年測市準確度高，已成為外國傳媒炙手可熱的採訪對象。

舉例來說，他在2015年8月21日表示，根據其建立的「擇機入市模型」研究顯示，美股將於數日後見底，結果美股在8月25日創下該年收市新低。當時他亦指出，只要美股因急促大跌而見底，未來1個月將不會再跌穿，並有反彈。結果美股在2015年9月底時，已由低位累升逾10%。

到了2016年2月5日，他指出，美股將於1周內見底，結果美股真的在2月11日見短期底部。之後在英國脫歐公投後，他是少數分析員仍看道指上19,000點；美股8月創新高時，他仍堅稱「高處未算高」；11月特朗普當選美國總統後，他繼續唱好。

到了2017年，雖然他不時警告美股要調整，但同時強調牛市未完。

直至2018年3月初，警告美股未來數周仍會下跌，但牛市絕對未完，結果美股9月再創新高。到了10月2日，他就呼籲客戶增持現金，12月17日再次看好，預言12月24日後就有「聖誕升浪」，結果又中。

在去年12月30日，他仍然認定「結構性牛市」未完，只要標指一日不跌穿去年12月所造出的2,346點低位，也不能判定牛市已死。

在今年4月18日，他是極少數分析員大膽預測美股最快下周創新高，結果4月23日成真，到6月更認為見底，並一直升到年底。到了12月3日，他再次「逆勢」唱好，表示近日股市回吐是入貨機會。結果又言中。

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