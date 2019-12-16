【fb直播】港股市底仍強？
2019年12月16日 16:10
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中美達成首階段貿易協議前，港股上周五(13日)已飆近700點，惟周一(16日)走勢反覆，收市要跌179點。港股回吐好正常？市底仍然強？
小米集團(01810)延續強勢，曾升約3%至逾7個月高位。小米上周錄北水淨買入近13億元，有北水加持，有望再破位？
內房股繼續有追捧，其中融創中國(01918)氣勢如虹，更獲外資大行摩根士丹利點名唱好，觀乎股價12月至今已升逾一成半，繼續買入仲有冇水位？
英國脫歐明朗化，長建(01038)上周五急升4%後，周一再向上，更為表現最好藍籌。股份受脫歐事件影響多時，現時局勢轉趨明朗，係時候可以吼？
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