【市後重點睇】美匯跌穿97關 人民幣略回軟
2019年12月16日 16:12
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美匯指數跌穿97關，港匯處7.7916，日圓兌美元企109.4，離岸人民幣(CNH)回至7.0016。歐元及英鎊持續上揚，分別報1.1145及1.3394。金價升上1,478美元。布油企65美元樓上，紐油處59.94美元。道指期貨升8點。
●市後關注點
-17:00 歐元區12月製造業採購經理指數
-17:30 英國12月製造業採購經理指數
●恒生指數全日跌179點或0.65%，報27,508點。https://bit.ly/34r7Nfk
-電視廣播股價曾跌2%，傳陳國強辭任主席一職。
-保華集團出售嘉興及江陰碼頭股權，下午復牌。
-港股2019年平平無奇，外資券商普遍看淡明年。
●A股快報：深成指及創指齊收升1%，軍工股受捧。
●亞洲股市：日韓股收跌，澳股升逾百點。
●內地11月社會消費零售及工業增加值升幅，齊勝預期。https://bit.ly/2YRFZQ9
-外媒分析！內地經濟數據向好，不代表壞消息結束。
●【大師睇市】港股本周無運行？https://bit.ly/36EPO6G
●【股匯攻略】港股高位整固，最新策略係... https://bit.ly/35rAc6m
●【即市分析】融創中國股價醞釀破頂。https://bit.ly/2tePxZN
●按證「九成信貸擔保產品」今起接受申請。
●全球經貿戰：美專家批評特朗普用重價僅換來「小協議」。
●渣打：人民幣基本面非常好，料明年次季升見6.86。該行又預料，香港經濟今明年俱跌1.5%，失業率低位上升。
●野村：明年中國經濟增長將放緩至5.7%。
●今年第二市場成交暫錄2343宗，近3年最多。
●調查：逾半市民看淡樓市，部分料跌一成或以上。
●西九龍絲麗酒店月底停運，轉型共居項目。
●新盤撻訂？嘉峯匯連錄3宗交易告吹個案。
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