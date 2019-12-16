ING：明年內地續加大財策力度　料降準兩次

荷蘭國際集團(ING集團)銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，中美若需更長時間擬定貿易協議細節，代表人民幣匯價波動性會愈大，對於中美最終可簽署第一階段協議並進入第二階段談判，抑或首階段最終會以失敗告終，她認為各看法僅「五十五十」。

她預期，明年內地當局會繼續加大財政政策力度，貨幣政策對人民幣走勢影響力則減少，匯價明年走勢仍然深受中美貿易消息牽動，料人民幣徘徊6.8至7.2水平，並預期內地明年降準兩次，每次50點子，又會透過定向舉措，向中小企釋放流動性。

該行預期，今年內地經濟增長降至6.2%，明年更進一步放緩至5.9%，坦言5G技術可為中國經濟帶來機遇，預期2020至2024年，為內地名義GDP帶來的貢獻每年平均可達3%。

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