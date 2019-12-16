英國擬本周表決脫歐　富時100指數升0.6%

中美上周達成貿易協議，加上英國首相約翰遜最早周五(20日)向下議院提交脫歐協議草案表決，歐股早市向好。英國富時100指數報7,400點，升47點或0.64%；德國DAX指數報13,342點，升59點或0.45%；法國CAC指數報5,943點，升24點或0.41%。

約翰遜領導的保守黨勝出大選，為脫歐協議鋪平道路。有報道指，約翰遜擬建立力圖改革的政府，脫歐後將大幅改組三分之一的閣員。

個股消息方面，英國戲院營運商Cineworld擬以21億美元收購加拿大同業Cineplex，Cineworld股價跌0.15%。

瑞典家電品牌伊萊克斯(Electrolux)表示，因美國廠房生產調整，拖累第四季收入僅7,000萬美元，Electrolux股價跌10.65%。

報道指北汽集團擬擴大在平治汽車母公司Daimler持股一倍，以謀求董事席位抗衡吉利。Daimler靠穩升0.4%。

瑞典快速時裝H&M升0.4%，集團第四季銷售僅增加9%，差過市場預期。

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