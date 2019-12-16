11月香港貨櫃吞吐量跌逾7%　連續22個月向下

香港海運港口局公布，11月香港港口貨櫃吞吐量為151.8萬個標準箱（TEU），按年跌7.4%，連跌22個月。今年首11個月港口貨櫃吞吐量累計1,680.9萬個標準箱，按年亦跌6.2%。

按修訂後資料顯示，香港港口貨櫃吞吐量曾在2014年7月至2016年7月連續25個月下跌，為1997年有紀錄以來最長連跌紀錄。現時香港轉口和貨櫃吞吐量未見改善，明年首季刷新連跌紀錄並不出奇。

香港付貨人委員會主席林宣武表示，香港港口貨櫃吞吐量需時復原，較悲觀的看法是可能明年6月前跌勢仍會持續。若如其所料，有關數據跌至明年中，則香港港口貨櫃吞吐量會衝破25個月的最長跌浪。

他續指，雖然中美達成了首階段貿易協議文本，但估計兩國不會「咁順攤」，關係全面解凍，而是留了尾巴在背後，隨時推倒重來。為了防範這風險，一些已搬離內地的廠商不會回來，因開廠有別於開辦公室，投資眼光更長線，而原定搬離內地的廠商相信亦會繼續搬遷計劃，因現時某程度是買家逼廠商搬，他們認為中國製造的貨品就是有風險。當情況持續，香港港口貨櫃吞吐量難免繼續受累。

再者，中國由過往的生產基地，轉為專注研發，大勢所趨下，香港貨櫃吞吐港的角色亦會逐步褪色。

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