新股專輯：台州市水務周二起招股　除夕掛牌

該公司是次發售5,000萬股H股，本地公開發售10%，集資最多2.5億元，所得約90%用於建設第三期供水系統；約10%用於公司營運資金及一般企業用途。

截至2019年6月底止半年，公司淨利潤4,634萬元人民幣(下同)，按年減少6.28%；收入2.22億元，按年倒退7.19%。總會計師、董事會秘會及公司秘書陳麗英解釋，由於今年上半年降雨量多，導致中小型水庫儲水量增加，從而使客戶對其供水需求有所減少。

派息政策方面，她指上市後3個財政年度的派息比率不低於30%，之後會視乎公司經營業績、現金流、資本開支、財務狀況等因素而釐定派息率。

公司第三期及第四期供水系統已於去年內動工，惟是次集資僅用於第三期供水系統。陳氏指，第四期供水系水所需資金，其中30%以公司自有資金支付，其餘7成則依靠銀行借貸，認為公司上市後，能得到較低的貸款利率，並有多渠道融資。

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