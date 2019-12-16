深圳控股11月合同銷售額按月飆19倍
2019年12月16日 16:37
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深圳控股(00604)公布，11月合同銷售額約55.44億元人民幣(下同)，較上個月上升1,916%，較去年同期上升173.6%；合同銷售面積約爲77,847平方米，較上個月上升345.7%，較去年同期上升51.3%。
總結今年1至11月，集團總合同銷售額約134.56億元，較去年同期上漲49.1%，總合同銷售面積約398,023平方米，較去年同期下降5.9%，每平方米平均售價約33,806元。
2019年11月30日，集團旗下深圳項目——前海頤灣府開盤，共推售367套住宅單位，開盤當
天銷售率超過9成，銷售金額約40.7億元。該部分已認購未簽約款項將在近期陸續轉為合同銷售。
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