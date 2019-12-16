滙豐環球：首階段貿易協議　難令商業信心全面復甦

滙豐環球研究指出，雖然中美達成首階段貿易協議，降低了貿易戰進一步升溫的風險，但不足以令商業信心、投資及出口出現全面或顯著的復甦。該行估計，美國取消12月中向中國商品加徵的關稅，以及將9月的關稅減半，料只會對中國經濟增長(GDP)輕微提升0.55個百分點。

該行又稱，中國承諾大舉採購美國商品，估計到2021年中國從美國入口的貨品將增至3,860億美元，但此舉或令中國對美國的貿易順差降至3,810億美元。明年中國經濟增長料續放緩，中央將續採取寬鬆的政策。

該行表示，中美首階段貿易協議於執行上，未來仍存挑戰，加上美國明年大選，預期關稅的威脅明年料續困擾，人民幣匯價明年底料見7.15水平。

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