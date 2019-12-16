北汽擬增持戴姆勒股權至10% 勢成第一大股東
2019年12月16日 16:54
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外媒報道，德國戴姆勒汽車(Daimler)的中國合營企業中方夥伴北汽集團(BAIC)已訂立增持計劃。北汽擬提高戴姆勒持股比例一倍至10%，以及要求在戴姆勒董事會有一個議席。若消息屬實，北汽在戴姆勒的持股將超越吉利集團，成為最大單一股東。
戴姆勒回應查詢時表示，不知悉北汽有增持股權的計劃。
消息指，北汽已經開始在公開市場上購買戴姆勒股份。滙豐控股(00005)正幫助北汽進行新的投資。據戴姆勒向監管當局提交的文件顯示，截至今年11月15日，滙控透過直接持股及股權互換等工具，擁有戴姆勒5.23%投票權。
北汽現時持有5%戴姆勒股權，是繼吉利和科威特國家基金後的第三大股東；吉利則持有約9.69%的戴姆勒股權。
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