港人平均持4.6張信用卡　上季唯一逾期還款率升嘅係...

個人信貸資料庫環聯發表報告指，今年第3季香港消費者信貸市場持續增長，但對貸款產品的需求有所轉變。面對經濟增長放緩，消費者傾向利用短期流動資金信貸產品，以應付日常開支。

今年第3季，各項循環貸款產品，包括信用卡、信用卡貸款，以及無抵押循環帳戶的應繳款項總額按年增長8.5%，而非循環貸款產品過去一年的應繳款項總額則有所下降，當中汽車貸款下降2.5%，無抵押私人貸款則下降1.7%。

環聯表示，香港人平均持有4.6張信用卡，惟目前平均持卡人僅使用每張信用卡的總信用額度的12%，所以大多數香港人都可以增加使用現有信用卡去支持日常消費。數據反映，消費者在今年第2季顯著使用現有信用卡作為流動資金的來源。

一般而言，經濟低迷加上失業率上升會令消費者逾期還款率惡化。然而，第3季整體逾期還款率仍維持低水平，各主要貸款類別的逾期還款率均保持穩定，唯一例外的是汽車貸款，逾期還款率按年上升10點子。

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