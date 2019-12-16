鎊匯未穩！英國鋪平脫歐之路　惟仍面臨3大風險

英國首相約翰遜領導的保守黨勝出大選，為脫歐協議鋪平道路。不過，外國傳媒引述分析報道，這不代表自此之後，英國經濟一帆風順，因仍面對3大風險。

首先是英歐自由貿易協定的談判，會隨着英國和歐盟在明年1月31日簽訂脫歐協議之後正式開始，並需在過渡期內，也就是2020年12月31日之前達成協議，否則英國仍有可能無協議脫歐。

英歐貿易談判將涉及環境、勞工、補貼、農產品和食品標準、漁業配額、產品原產地標註等多方面問題。

考慮到歐盟和加拿大的自貿協議談了整整7年，歐盟和英國要在11個月內達成自貿協議，恐怕會是約翰遜贏得大選後，所面臨的第一個重大挑戰。

另一個風險就是蘇格蘭的獨立公投，大選後蘇格蘭首席部長施雅晴要求舉行第2次蘇格蘭獨立公投。約翰遜表示，不希望國家陷入分裂，故堅決反對，又呼籲尊重首次公投的結果。

在剛剛結束的大選中，施雅晴任黨魁，主張蘇格蘭留在歐盟的蘇格蘭民族黨(SNP)拿下多個保守黨和工黨在蘇格蘭的席位，取得了歷史性的勝利。

最後，英國經濟基本面也是風險因素之一，券商三菱日聯指出，英鎊近期大幅波動即將消退，可能會再次受到經濟基本面推動。如果經濟增速疲弱超預期，央行在2020年將更有可能減息。

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