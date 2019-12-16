全球經貿戰：專家看淡！料中美農產品採購很快起爭執

外國傳媒報道，位於新加坡、專門解決貿易問題的亞洲貿易中心(Asian Trade Centre)創辦人及行政總裁Deborah Elms指出，美國要求中國每年採購500億美元的農產品，以全球範圍而言，是以扭曲市場的力量買下巨額產品，即使中美達成交易，雙方也將在短期內就農產品購買起爭論，因中國市場的實際消化力有限。

他警告，美方透露中國將根據市場情況，和世界貿易組織(WTO)的限制購買美國農產品，顯示中國的承諾可能存在風險，一旦中國市場無法支持500億美元的美國農產品購買量，則可能無法達到美國要求的目標。再者，儘管中國確實需要購買農產品，但目前已與其他國家達成農產品進口協議。

亦有評論指出，中國能履行大量購買農產品承諾的唯一方法是儲存食物，因美國要求的購買量超出中國所需要的。

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