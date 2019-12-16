買股注意！大戶愈益關注氣候變化等風險

香港證監會周一(16日)發表了《有關在資產管理中納入環境、社會及管治因素和氣候風險的調查》的結果。

在794家接受調查的持牌資產管理公司中，有660家在評核一家企業的投資潛力時，曾考慮過至少一項環境、社會及管治(ESG)因素。在這660家公司當中，儘管只有35%貫徹地將ESG因素納入其投資及風險管理流程中，但有68%認為ESG因素是財務風險的來源。

有近2/3活躍於資產管理業的持牌公司，計劃在未來兩年加強其ESG實務運作。當聚焦於管理與氣候變化相關的風險時，在660家資產管理公司中，只有23%設有流程，以管理因氣候變化而引起的財務風險。

儘管ESG因素十分重要且互為關聯，但短期內，證監會將會透過建立預期標準及提供實用的指引和最佳實務運作，集中推廣在資產管理中的氣候變化風險管理。證監會亦會成立業界小組，以便與環境和氣候風險，以及可持續金融領域的專家互相交流意見。

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