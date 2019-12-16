中國燃氣︰有信心全年銷售量增長25%以上

他表示，中燃的財政年度為4月至翌年3月，下半財年正是國內的天然氣消費高峰，而今年還有「俄氣」開始來華，以及工業用戶早年「煤改氣」改造近期完畢的兩個催化劑。

比起中美貿易糾紛，朱偉偉認為，中燃等燃氣分銷商更大問題在於氣源供應不足，其中冬季要「硬食」高昂成本，但「俄氣」和日前成立的國家油氣管網公司，可望大幅改善問題。

他估計，「俄氣」12月至明年3月的新增銷氣貢獻4億至5億立方米，直接惠及瀋陽和哈爾濱兩個大城市的項目，單位氣價估計與現時門站價格相若，可望連同工業用戶「煤改氣」通氣不久即迎來冬季用氣高峰，推動全年城鎮燃氣銷量增速升至18%以上。

另一方面，中燃本財年又會有150萬至200萬新增鄉鎮「煤改氣」用戶通氣，按戶均用氣600立方米估算，這部分新貢獻最高相當於8%增長，而有關補貼回收的速度亦有所加快。

就中燃本財年及下1財年每立方米售氣毛利指引設於0.6元人民幣以上，朱偉偉解釋，是轉嫁成本上漲的機制已運作順利，而且由於距離資產回報率(ROA)尚遠，單位毛利沒有下跌基礎。他估計今年冬季燃氣成本上漲26%左右，漲幅與去年相若。

工業佔中燃城鎮銷氣量約53%，可是上半財年按年增長僅約18%，同期減慢35個百分點。朱偉偉認為與基數增大有關，但工業項目滲透率仍非常低，而且國內不斷提高環保要求，「煤改氣」還會繼續。儘管經濟有下行壓力，但中燃的工業客戶行業多元化，燃氣成本佔大部分客戶總成本僅1至3成，有能力承擔；而且遷廠不易，環保要求不能逃避。

他續指，「俄氣」來華後，中燃有望在東三省迎來交通的液化天然氣(LNG)需求；而公司會繼續整合氣站業務，基本上不會再建壓縮天然氣(CNG)加氣站，並會透過加設充電樁和增值服務提振整個加氣站業務。

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