恒指公司推4項新指數

恒生指數公司公布，周一(16日)推出恒生香港上巿生物科技指數、恒生大中型股動量50指數、恒生大中型股動量偏向指數，以及恒生全港股通指數。

恒生香港上巿生物科技指數反映香港上市生物科技公司之整體表現，包括在香港交易所透過上市規則第18A章上市的股票，及在恒生行業分類系統的業務子類別中被界定為「生物技術」、「藥品」或「醫療保健設備」的股票。投資者對生物科技公司的興趣日漸增加，這項指數為市場提供一個指標，以量度該行業類別表現。

恒生大中型股動量50指數和恒生大中型股動量偏向指數採用了動量因子策略，旨在於高動量公司傾向保持高價格表現的情況下取得回報。新增這兩項指數，恒生指數公司的因子及策略指數類別將擴展至涵蓋動量因子。

恒生全港股通指數旨在提供一項全面的港股通市場指標，指數涵蓋所有符合港股通資格的股票。

4項新指數每隔兩秒計算及作即時發布。

－－－－－－