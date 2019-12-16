新地郭氏家族入股西九龍站商業項目

新鴻基地產( 00016 )公布，全資附屬公司Solar Windmill Limited同意出售Vivid Synergy Limited已發行股本25%，代價1.95萬港元，加上貸款總額約9.39億元。買家為Somerpath International Limited，為一間由郭氏家族持股的公司，預計首階段投入93億元，相等於寫字樓部分的投標地價25%。

Vivid Synergy Limited擁有、發展及營運在香港九龍連翔道與柯士甸道西交界用地(高鐵西九龍站上蓋)上興建的辦公大廈，並將實際享有所有經濟權利及利益。該土地的發展將由(其中包括)商業/零售部分及辦公大廈部分組成，當中包括其各自指定的停車場及相關配套及設施。辦公大廈部分的樓面總面積現預期約261,600平方米。

完成後，Vivid Synergy仍為新鴻基地產附屬公司，其股份由賣方及買方分別以75%及25%的比例持有。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，新地對西九龍高鐵站上蓋商業項目非常重視，期望透過引入合適的長線策略性投資者，為項目發展增埴，匯聚各方專長、資源及優勢以發展此項地標性項目。今次引入新投資者，不單凸顯了新投資者對地皮以至新地投下信任的一票，更印證雙方對香港前景充滿信心。新地現正積極物色其他合適投資者，致力將地皮打造成國際性的地標綜合商業項目，為集團、西九龍區以致整個香港未來的持續發展作出貢獻。

Somerpath International是一間由三間郭氏家族公司各自擁有其1/3權益的公司。郭氏家族公司由若干酌情信託持有，而鄺肖卿為其成立人及受益人。郭炳聯、郭基煇、郭基泓、郭基俊及郭顥澧(各為董事或替代董事)各自為其中一項該等酌情信託的受益人。該等酌情信託的受託人為新地主要股東，透過郭氏家族公司及其他公司持有股份。

－－－－－－