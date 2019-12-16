向世界錢進：揸600萬資產移居南非歎世界

如果港人要在全球揀一個國家來移民，絕大部分人都不會想到非洲國家。然而，作為非洲相對富裕的國家南非，不僅以鑽石和黃金聞名於世，亦提供投資移民計劃。申請人只需要擁有相當於645萬港元淨資產，並且捐款約6.45萬港元，就可取得永久居留權，兼可以用極低的價錢購得巨宅。

亞太國際移民集團總裁成元鈞表示，南非投資移民的賣點是入場門檻低，不用看工作及營商經驗，沒有語言考試要求，亦基本上沒有移民監，只要捐款12萬南非蘭特(約6.45萬港元)予南非政府，可一步到位獲得南非永久居留權，其後每3年入境一次南非，就可維持永居身份。

辦理永久居留需時約10至14個月，且申請人的配偶和在學子女可跟隨移民。不過要注意的是，申請人需證明至少擁有1,200萬南非蘭特(約645萬港元)的淨資產，以及沒有犯罪紀錄和傳染病。

【數百萬元住「王宮」】

此外，南非更吸引港人的是樓價極低水，擁有數百萬元現金的港人，便可輕易在市中心買得一個如同王宮般龐大的別墅。據海外房地產平台居外網資料顯示，南非最大城市約翰內斯堡一個建築面積約6,458方呎的五房住宅為例，叫價約374萬港元，呎價約579元；而一個建築面積約4,305方呎的四房住宅，叫價約294萬港元，呎價約682元。這個價錢基本上在香港連開放式單位也買不起！

【英語溝通 醫療價廉】

另方面，南非採用傳統英式教育體制，英語是官方語言之一，所以也吸引部分人赴南非升學。事實上，申請人在取得永久居留身份後，亦可享當地教育和醫療福利，南非公民和永久居民到公立醫院看病近乎不用錢，但較參差的醫療質素和較長的等候時間或令有買醫療保險的人轉往私家醫院。

成元鈞提醒，獲南非的永久居留身份雖然容易，但要進一步入籍未必易。除了在申請入籍前4年，申請人每年要在南非住超過183天(相等於半年)、無犯罪紀錄、有機會進行面試測試簡單英語溝通能力和對南非文化歷史的認識，還有一項較模糊的條文，是申請人要對南非有貢獻，他說：「何謂有貢獻呢？買樓和做生意算不算？如果公司蝕錢又如何呢？這是想拿南非護照的申請人需注意的。」

然而，他補充，絕少港人會申請移民南非，原因是當地治安差，搶劫普遍，有錢人以至中產都會聘請保鏢以保障人身安全。因此，他指申請南非投資移民的人較多是在南非開公司，拿永久居留身份可方便做生意，又或沒有周詳考慮到南非生活的情況。

【過來人：讀書環境佳 養大4個孩子】

在南非生活超過20多年的香港人Andy稱，1997年香港出現移民潮，移民顧問紛紛帶團到海外視察，而他就參加了兩周南非團，繼1976年後再次重遊南非，就愛上了這地，驚喜其感覺似歐洲，所以他回港立即申請舉家移民。

其實他移民南非的決定不是單憑觀感，他認為，當地的教育比香港好，而4個孩子當時尚未適應香港教育制度，所以移民助孩子轉換學習環境，希望有利他們升學。現在他的孩子均學有所成，在南非的大學畢業後，紛紛回流香港就業。他笑指，當年跟孩子說：「如果畢唔到業，就只可以留喺南非生活，娶個黑妹，嫁個黑仔。」以迫使孩子們都發奮向上。

【生活開支不高 惟治安差】

考慮到別地生活，不外乎想有寬敞舒適的居所。而當時南非樓價亦較香港樓價低一大截，他說：「如果將香港1,000呎物業套現，大概可以買到6間別墅。」他當年花上100萬港元，買入逾2萬方呎的地用來建造花園及近5,000方呎的五房別墅，目前其物業連花園升值至近500萬港元。而當時投資移民門檻低，只需要花30萬港元買屋或車即可。

南非無疑較香港落後，生活開支也不高，但他補充，保險最貴，家居、汽車及醫療保險通通要買。孩子的學費算平，中小學免學費，而4人4年大學學費花上不足100萬港元。說起生活日常最不習慣的，他說，南非生活較香港悶，沒有夜生活，且因治安問題，孩子們只能留在家中、去朋友家中、圖書館及學校。而他的住所也多次被賊破門入屋，奪取財產。絞盡腦汁防範不果，養狼狗遭毒死，起圍欄則被人挖地洞竄入。

【生活簡單 做生意較難】

他原本在港做貿易船運生意，但南非於1990年代主力靠內銷，即使後期開放，也因無法適應南非營商模式而打消念頭。南非商人主張先簽約，兩年後才投資，導致營商風險極大。再者，因過去南非幣匯率不斷貶值，很多特意來南非做生意的內地商人都因蝕匯價而輸錢，最後黯然撤退。所以，他也決定轉行做導遊，接待香港、馬來西亞、泰國及印尼旅客，轉眼間已做了20年，如今他已年屆七旬。

回望移民日子，他說：「都係食緊老本！好多港人都想回流返香港，可惜香港嘅物業早已賣咗，唔通過返去攞綜援同瞓街咩？」幸好他一直未有賣掉香港物業，因移民後怕孩子不適應新生活，所以未敢「斷後路」。他估計，目前在南非的香港、內地、台灣及馬來西亞人，共約50萬人。

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