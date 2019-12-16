【旅業蕭條】香港動盪！東航地區航線旅客周轉量挫25%
2019年12月16日 19:51
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(中新社圖片)
中國東方航空(00670)公布，11月客運運力投入按年升10.6%，其中國內、國際航線客運運力投入分別按年升7.81%、18.32%，地區航線客運運力投入按年降16.4%；旅客周轉量按年升10.82%，其中國內、國際航線旅客周轉量分別按年升9.77%、16.09%，地區航線旅客周轉量按年降25.31%，主要是受香港局勢影響，旅客需求減少，以及公司調減香港航線運力所致；客座率為80.1%，按年升0.16百分點，其中國內航線客座率按年升1.47個百分點，國際和地區航線客座率分別按年降1.46和8.93個百分點。
貨運方面，公司貨運業務僅為隨客機運行的腹艙載貨，且該業務已交由公司控股股東下屬附屬公司承包經營。11月貨郵載運量按年升11.42%。
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