樓價UPDATES：居屋欣盛苑累減48萬售出

粉嶺居屋欣盛苑本月暫錄約兩宗買賣，包括一個高層戶累減48萬港元後售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

香港區

●北角威景臺C座中層08室，實用面積701方呎，以兩房間隔，獲區外換樓人士以1,380萬元承接，實用呎價19,686元，低市價約兩成。原業主持貨滿3年，帳面獲利214萬元。

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九龍區

●將軍澳寶盈花園亦錄得綠表買家入市個案，剛售出的5座高層K室三房戶，實用面積590方呎，6月放盤至今累減25.2萬元，以672.8萬元未補價易手，實用呎價11,403元。

●將軍澳怡心園錄本月首宗買賣，有九龍東換樓人士以738萬元購入該盤5座低層B室，上址實用面積601方呎，屬三房包括一套房設計，呎價12,280元。原業主持貨8年，帳面獲利406萬元。

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新界區

●欣盛苑C座高層6室，放盤逾一個多月，最初叫價650萬元，早前降至630萬元，終獲同區租客洽購，以602萬元售出，累積減幅約7.4%。以實用面積554方呎計，實用呎價10,866元。

●新屯門中心2座低層G室，實用面積455方呎，有外區買家鍾情單位附設裝修，客廳及房間均擁開揚景，加上業主減租200元，以1.08萬元租出，實用呎租23.7元。若以同類型單位銀行估價約501.5萬元計算，回報率2.6厘。

●荃灣愉景新城12月份錄得3宗成交，與上月同期相若。項目11座頂層兩房戶，實用面積493方呎，附連天台。上址原業主為收租投資者，見後市不明朗，決定沽貨止賺離場，以770萬元沽貨，實用呎價15,619元。

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