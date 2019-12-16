滯脹疑慮！印度央行：要確認時機成熟才再減息
2019年12月16日 20:45
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(法新社圖片)
經濟總量為繼中國及日本後，排名第三的亞洲「三哥」印度央行本月議息維持基準利率5.15厘不變，有別於市場原先一致預期會年內第6度行動，減息0.25厘，可謂大跌眼鏡。正當市場感到疑惑之際，外國傳媒引述該行行長Shaktikanta Das表示，放鬆貨幣政策的空間還很大，但很大程度上要取決於是否有採取這些行動的時機。
Das進一步解釋：「在暫停減息的同時，我們非常謹慎、明確地表示，還有進一步採取貨幣行動的空間，但必須確定其時機。」
印度年內已先後減息1.35厘，加上食品價格上格，使11月通脹飆至5.54%的3年多高位，並高於上季經濟增長4.5%，使貨幣政策委員會憂慮高通脹，但經濟增長疲弱會導致滯脹出現。
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