【財經評論】香港出口暗無光　貿易協議難救亡

雖然中美上周五(13日)達成首階段貿易協議，但金融市場短暫亢奮後，明顯已回歸現實，開始擔心協議僅屬權宜之計，就中方而言，先應付農曆新年的龐大肉食需求及緩解通脹過急；對美國總統特朗普來說，更需要一紙協議作為爭取連任的籌碼。在雙方仍有機會「反枱」下，廠商恐一去不復返，香港出口難重拾光芒。

數據顯示，香港11月港口貨櫃吞吐量為151.8萬個標準箱，按年跌7.4%，已連挫22個月；今年首11個月吞吐量累計1,680萬個標準箱，按年挫6.2%，意味上月跌幅擴大。根據往績，只要再跌3個月，就會追平2014至2016年的史上最長跌浪。由於目前聖誕訂單已付運，農曆新年前後又是淡季，故業界已打定輸數，今次跌浪勢破紀錄。更堪憂的是，在可預見的未來欠缺V形反彈的理據，就算跌勢最終停止，也可能是長期低位徘徊。

今次香港出口寒冬，除自身競爭力下降外，中美貿易戰絕對是至關重要的因素，關乎全球供應鏈徹底轉變！事實上，當上周有傳聞指，美國可能削去所有先前加徵中國的進口貨品額外關稅稅率一半後，讓許多忐忑不安的廠商為之振奮，明言若消息屬實，將可擱置搬廠計劃。然而，最終落實的只是對總值約1,200億美元中國貨品關稅稅率由15%降至7.5%，其餘約2,500億美元貨品稅率依舊是25%。如此杯水車薪的寬減，相信只會對中國經濟帶來約0.05個百分點的正面影響，對廠家而言，更是一盆冷水，在前景極不明朗下，搬廠計劃不但未能推遲，反而恐加速進行。這預示着供應鏈更新是大勢所趨，東南亞勢成為新的集散地，香港出口地位將持續江河日下，問題僅是下跌速度而已。

再者，根據中美協議，中國承諾明年購買約400億美元的美國農產品，但以2012年及2014年進口287億美元的高峰值來看，要進口如此龐大的額度仍較困難。中方亦承諾在未來兩年增購2,000億美元的美國商品與服務，反映明年和後年從美國的進口總值將增長56%左右，對美貿易順差會顯著收窄，2021年後甚至可能縮至1,000億美元之內。在這情況下，商家們更須嚴控成本，香港貨櫃處理成本不但較高，更實行聯繫匯率，若美元保持堅挺，自不然受到打擊。

雖則說進出口貿易佔香港經濟比重已由2014年的19.1%降至17.2%，但無疑仍是重要支柱之一，目前出現結構性轉變，加上社會動盪，試問其他範疇能否填補？當下經濟寒冬殊不簡單！

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