新盤UPDATES：新界單日湧現多宗洋房成交
2019年12月16日 21:01
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2019年快將過去，發展商把握年底檔期繼續促銷樓盤，近期尤以各區特色戶以至洋房備受追捧，新界區多個項目便單日湧現多宗同類成交。
●明翹匯花園戶售價逾千萬元
佳明集團控股(01271)營業及市務總監顏景鳳表示，青衣明翹匯售出1A座1樓C室連花園特色戶，實用面積539方呎，售價1,020.2萬元，呎價18,928元。項目於12月上半年已售出21伙，開盤至今累沽607伙，套現逾37億元。
●雲海別墅再錄成交
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，剛售出Jasmine Avenue8號別墅，實用面積2,151方呎，花園面積602方呎，成交價逾5,783.6萬元，呎價26,888元。
●The Carmel連沽3洋房
永泰地產(00369)位於屯門的The Carmel，單日連沽3座洋房，金額近9,000萬元。其中20號屋連車位以3,265萬元售出，呎價17,386元。而36號屋則以連車位以2,840萬元賣出，呎價16,550元。
●嘉峯匯連錄3宗交易再未有進展個案
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，連環錄得3宗交易告吹個案。其中1A座1樓F室，原本於12月7日以681.4萬元售出，而2B座16樓C室，原於當天以982萬元賣出，2B座9樓室則以972.1萬元沽，上述3伙已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。
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