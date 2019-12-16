新盤UPDATES：新界單日湧現多宗洋房成交

2019年快將過去，發展商把握年底檔期繼續促銷樓盤，近期尤以各區特色戶以至洋房備受追捧，新界區多個項目便單日湧現多宗同類成交。

●明翹匯花園戶售價逾千萬元

●雲海別墅再錄成交

●The Carmel連沽3洋房

●嘉峯匯連錄3宗交易再未有進展個案

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