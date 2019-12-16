【倫敦直擊】脫歐不明朗累商廈交投減半　不過...

英國首相約翰遜領導的保守黨奪得下議院過半數議席，脫歐進程將「進入直路」，約翰遜更明言下月底前實現脫歐。然而，英國自2016年舉行脫歐公投以來，當地經濟已不復當年，大型英國地產代理直指，脫歐進程擾攘逾3年，倫敦商廈的海外投資者數目大減，今年商廈交投勢將較去年的175億英鎊大跌近半，幸價格仍算硬淨。

世邦魏理士(CBRE)地產投資部倫敦資本市場董事James Beckham預計，今年倫敦商廈交投將按年大跌近半，因賣家不願在不明朗的市況下割價放盤求售，寧可待後市明朗化才沽貨，變相令商廈的供應量大減。另方面，海外投資者不太熟悉英國市場，亦普遍較本地投資者更擔憂英國的經濟前景，對投資當地商廈的信心明顯減弱。

【海外投資者佔逾八成】

然而，由於供應量少，所以當地商廈價格及租金回報率仍然硬淨，故該公司早前便上調倫敦物業租金升幅預測，而且他有信心，只要英國脫歐進程逐漸明朗化，投資者信心就會大大增強，倫敦商廈物業市場就會再次逢勃起來，屆時估計會有更多香港、日本、新加坡及南韓等亞洲投資者追捧英國商廈。目前超過八成的商廈物業投資者都是海外投資者。

仲量聯行倫敦核心區資本市場主管Julian Sandbach亦指，投資者最擔心是脫歐所導致的市況不明朗，這樣很難預測投資回報。目前英國與歐盟需要議定多個重大問題，包括雙邊貿易關係、跨境稅收協定，以致國際收支狀況等。

【倫敦能保住金融中心】

在英國脫歐後，倫敦的金融中心地位何去何從？Beckham指出，當地最擔心會被巴黎或法蘭克福會取代，但據他所觀察，未見歐洲公司減低投資倫敦的意欲，更未見巴黎或法蘭克的海外投資上升。Sandbach更斷言，倫敦不但在銀行、外匯及保險方面領先，更憑着當地的高教育水平、良好法治，以及高度創新文化，有信心倫敦能保住國際金融中心的地位。

近年倫敦由主打金融業變成多元化產業發展。Beckham指，倫敦由以往獲多家基金公司、律師行、會計師樓進駐，發展至今已愈來愈多科技、媒體及電訊公司等進軍。對於市場擔心金融公司會被英國脫歐陰霾所嚇退，但其實自2016年脫歐公投後，倫敦僅有少於5,000個金融職位流失，相比當地整個勞動市場35萬名打工仔，此數目實屬微不足道。

記者陳沛佩倫敦報道

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