【專家點評】林嘉麒：港股看升　惟無貨者不宜高追

上周初，投資者人人呻悶，大市觀望，成交弱，而且缺乏方向，形成恒指上升動力嚴重不足。殊不知短短兩日，恒指從上周三(11日)的26,300點，已升抵至250天牛熊線27,400點以上，上周五(13日)最高更見過27,600點，升幅達1,300點。

上周四(12日)專欄提及過港匯轉強是港股近日做好的一個重要原因，而港元周一(16日)繼續有走高的情況，在港股交易時段內，更見過7月5日的高位附近，也是2017年6月以來的高位，反映這輪資金明顯流入香港，是推動大市的幕後「黑手」。

港匯現時再次轉強至7月以來的高位，比較上，現拆借成本未高至當時水平，恒指這輪也只是反彈了最多1,600點。比例上，尚算有反彈空間。再者，以兩星期息口成本2.0491厘來看(12月31日接近年尾)，成本還未算太高，因此大戶還有加倉意欲，只要短期拆息在沒有大幅抽升的情況下，同時中美貿易在月內繼續發放利好消息，相信恒指月內再見28,000點也是容易的事。

有機自然有危，我們同時也要小心，這半年以來恒指的形態。今年7月的29,000點，11月高位27,900點，都是出現於裂口上升而形成的，同時均重上過一眾平均線以上，而且是多天的。7月初，重上100天線以上，高位整固達4日之久，及後裂口再下跌；11月初，重上了250天線以上，高位整固5個交易日，及後裂口又下跌。期望歷史不會重演，周一是恒指守於250天線的第2個交易日，上周四及周五也是裂口上升，投資者要小心近期的整固後，會否再出現裂口下跌的可能性。其中，應把港匯及拆息走勢視為關鍵；另外，聖誕節將近，也要留意大戶獲利沽貨的可能性。

老實說，港股短期勢強，繼續向高機會大。不過，若然是無貨在手，現在才入市，未免太遲，也不宜高追了。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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