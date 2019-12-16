【專家點評】陳蓓敏：5G需求旺 中興伺機吸納
2019年12月16日 21:28
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中美雙方終於宣布，首階段貿易協議文本達成共識，並指可能明年1月首星期在華盛頓由非元首級簽署。受消息刺激，道指上周五(13日)創新高，見28,290點，但及後回軟，近平收於28,135點水平。
可見，市場對貿易協議仍存憂慮，美國總統特朗普此舉或是緩兵之計，因現時對內要面對彈劾之威脅，對外有北韓的「聖誕節禮物」，因而要先和中國握握手，擺平「野孩子」。
與此同時，世界貿易組織(WTO)的上訴機構「最高法院」接近停擺，這全拜美國所賜。因為自特朗普自上任後，對大部分世界組織皆擺出強硬姿態。世貿最高法院將有兩名現任法官任期屆滿，美國諸多阻止任命新法官。這樣做對多項國際間訴訟皆未能被處理。
本周五(20日)將是澳門回歸20周年，國家領導人南下主持慶祝儀式。恒生指數已連續兩日立於250天線上，形態上欲試27,800至28,000關口。
近期5G相關板塊走勢凌厲，可候低吸納。中興(00763)第3季盈利急升3.7倍至26.6億元人民幣，扣除一次性項目，則跌19%，收入微升2%。業績平平，但勝在明年5G需求樂觀，新制式商用服務已經啟動，全國已開通11.3萬個5G基站，預計到年底有13萬個，配合車、物、工業聯網應用，電訊設備市場潛力巨大。建議候低吸納，目標價25元，止蝕位21元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)
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