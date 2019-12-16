憂貿談進展有限　滙豐料明年人民幣貶值逾2%

市場逐漸消化中美貿易協議的利好消息，人民幣周一(16日)反覆偏軟，收跌188點子，再度失守7算關口。滙豐環球研究發表報告，認為中美貿易談判未來進展有限，料人民幣至2020年底跌至7.15兌每美元，較周一在岸收市價約有2.06%貶值空間。

人民幣中間價周一高開241點子，至6.9915，仍未能推升人民幣走勢，在岸人民幣更扭轉上周五強勁升勢，收市挫至7.0027，離岸人民幣於亞洲時段則收跌214點子至7.0025。

滙豐對明年人民幣走勢未敢樂觀，認為仍深受中美貿易消息牽動，並預期雙方談判進展有限。荷蘭國際集團銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，中美若需要愈長時間擬定貿易協議細節，人民幣匯價會愈波動，更認為中美首階段談判，有一半機會以失敗告終，料人民幣明年全年在6.8至7.2之間上落(每百港元兌人民幣介乎87至92水平)。

不過，渣打中國宏觀策略部主管劉潔則認為，明年上半年人民幣可保持升值，次季可望躍升至6.86水平(每百港元兌約88元人民幣)。她解釋，中美利率息距由今年初約0.1厘，擴闊至最近的1.1厘，並預期明年息差仍然偏闊，有利人民幣走勢。

至於中美首階段談判細節，她預期會增加內地匯率政策透明度，包括央行公開干預匯市行動細節，以及提高人民幣中間價透明度。對於美國早前將中國列為匯率操縱國，相信美方有機會於明年4月，宣布取消有關標籤。

人民銀行周一宣布，在香港發行6個月期人民幣央行票據，總值100億元人民幣。該批票據將於本周五(20日)進行投標，並於本月27日交收。劉潔指，本月底有相同規模的票據到期，由於內地不希望離岸央行票據減少，加上長假期臨近，故提早發行央票，而發行央票有效減低人民幣貶值壓力，預期未來會持續發行。

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