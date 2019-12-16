末日博士預言：美股似千禧泡沫　明年金升美元跌

外國傳媒報道，有「末日博士」之稱的經濟學家麥嘉華(Marc Faber)表示，2020年偏愛的投資包括黃金、白銀，以及鉑金。

他表示，眼下的美國市場與1998年至2000年的狀態很相似，認為接下來股市走向會有分歧，選擇對的股票很重要，投資者或許應該看看歐洲和亞洲股市。

他估計，美元將會貶值，黃金、白銀，以及鉑金的表現都會較美元好。今年美元計金價創下了6年新高，其他不少貨幣計金價更是歷史新高。他解釋，過去一年美國名義經濟增長比不上美國政府債務，這是不健康的，故長期而言美元會下跌。不過，油價不會受惠美元回落而大幅上漲，主要受到環保因素影響。

他又認為，聯儲局為市場注入了大量流動性，這種行動還會繼續下去，意味着衰退到來的同時，美元也會轉弱，並且衰退是很難阻止的。

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