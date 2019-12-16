德國或救市！央行行長：不應「迷戀」平衡預算

外國傳媒報道，德國央行行長魏德曼表示，德國不應「迷戀」於平衡預算，由於德國製造業低迷，可通過投資或針對性的減稅等方式來支持經濟。

他的言論獲法國央行行長Francois Villeroy de Galhau讚賞。他說：「像德國這樣的國家在財政刺激方面擁有餘地，我向魏德曼在此方面發表的最新立場致敬。」

Villeroy還表示，歐洲央行應保持貨幣政策「寬鬆」，同時留意金融穩定風險。他說，央行刺激計劃的持續時間和可預測性，是其效力的關鍵組成部分。

事實上，IHS Markit周一(16日)公布，12月德國綜合採購經理指數(PMI)報49.4，與11月持平，雖然服務業PMI升至52，但製造業PMI卻下滑至43.4，差過預期44.6及11月的44.1，顯示德國距離經濟復甦還有一段距離。

IHS Markit經濟學家Phil Smith表示，由於工廠訂單下滑及勞動市場萎縮，造成製造業PMI指數滑落，儘管服務業PMI表現呈好轉趨勢，但受製造業拖累，導致綜合PMI指數連續4個月低於50的盛衰分界線。

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