歐經濟未脫險！法國降明年經濟增長預測至1.1%

外國傳媒報道，除了歐元區「一哥」德國經濟有煩惱外，「二哥」法國央行也表示，雖然強勁的國內需求幫助法國經濟在2019年抵擋了歐元區經濟放緩的拖累，但明年法國經濟恐屈服於全球貿易疲弱的壓力。

法國央行將2020年經濟增長預測從9月時的1.3%下調至1.1%，當時該行曾預計，出口將轉強，現預計消費支出增長將加速，但較之前預期的要慢一些。

央行指出，國際環境急劇惡化將導致出口明顯放緩，拖累經濟增長將在2020年減弱。目前預計經濟增速在2021年將回升至1.3%，家庭將繼續從減稅中受益。

法國央行亦預計，該國正進行的罷工對經濟增長影響有限，其首席經濟學家Olivier Garnier稱，消費者信心仍然很高，在1995年發生的更長時間的罷工，也僅使一個季度的經濟增長減少了0.2個百分點。

他補充，具體影響取決於持續時間，但即使在某些領域產生了重大影響，也不會令經濟狀況受到質疑。

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