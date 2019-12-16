聖誕升市展開！道指再創新高　港股夜期高水近200

中美英重大不明朗因素消除，全球股市繼續揚升，在歐洲股市創新高帶動下，美股周一(16日)早段亦破頂，道指高見28,310點，升175點或0.62%；標指報3,192點，升23點或0.75%；納指漲80點或0.92%，報8,814點。

港股夜期報27,696點，升116點，高水188點。值得留意的是，英國倫敦富時100指數勁升2.42%或178點，7,531點。蘋果公司股價續刷新歷史高位，現漲1.53%，市值超過1.24萬億美元。

CFRA首席投資策略員Sam Stoval表示，3大地緣事件，包括美國、加拿大與墨西哥的貿易協議、中美貿易戰，以及英國脫歐的不明朗因素消除，聖誕節升市經已展開。他又指出，傳統上美股往往在12月中觸底後，升市將延續至年底。

由2009年至今一直是美股大好友，今年4月18日預言美股會再創新高，到了6月認為已見底，12月初更呼籲投資者要撈底，結果再次言中的Capital Wealth Planning首席投資策略師Jeff Saut表示，美國股市爆升未完，最主要原因是投資者「驚到死」，股市一創新高就顯得異常謹慎，對2020年股市前景來說，絕對是好消息。

他說：「全球央行繼續印銀紙，這是你需要知道的！結構性牛市可以持續15至20年，途中就算出現大跌20至30%，也不會影響這次漫長的牛市升浪。」他舉例指，1949至1966年也是「結構性牛市」，長達17年，途中曾出現過大跌30%，但很快就收復過來；1982至2000年也是，長達18年，途中出現過著名的1987年股災，但很快就收復、並升凸。

因此，他說：「我仍認為今次牛市還要升多數年，標指2020年目標是3,600點，如今依然是入市時機。值得留意的是，反映細價股的羅素2000指數不久前出現50天線升穿200天線的終極黃金交叉，對整體大市都是利好因素。」

有「末日博士」之稱的經濟學家麥嘉華(Marc Faber)則表示，2020年偏愛的投資包括黃金、白銀，以及鉑金。他稱，眼下的美國市場與1998年至2000年的狀態很相似，認為接下來股市走向會有分歧，選擇對的股票很重要，投資者或許應該看看歐洲和亞洲股市。

他估計，美元將會貶值，黃金、白銀，以及鉑金的表現都會較美元好。今年美元計金價創下了6年新高，其他不少貨幣計金價更是歷史新高。他解釋，過去一年美國名義經濟增長比不上美國政府債務，這是不健康的，故長期而言美元會下跌。不過，油價不會受惠美元回落而大幅上漲，主要受到環保因素影響。

個別公司方面，有報道指波音公司考慮暫時停止生產737 Max，消息拖累波音股價逆市挫3.63%，至329.26美元。

另消息指召車app公司Uber正磋商出售送餐業務Uber Eats的印度業務，與此同時，Uber創辦人卡蘭尼克本月出售3.5億美元股份，自股份11月6日解禁以來累計套現逾21億美元。Uber股價早段報29.31美元，升2.88%。

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