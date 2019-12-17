溫天納：內地求穩　經濟可達標

中美貿易談判終於出現突破，對內地經濟而言，挑戰仍然存在，但對資本市場而言，至少帶有正面意義。

與此同時，中央經濟工作會議上周結束，內容圍繞着全面做好「六穩」工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間，確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官。當中有幾點值得關注：

「實現明年預期目標，要堅持穩字當頭，堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要托底的政策框架，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性」；「穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，降低社會融資成本」；「實現全面建成小康社會和十三五規劃目標任務是明年全黨工作的重中之重」；「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面落實因城施策，穩地價、穩房價、穩預期的長效管理調控機制，促進房地產市場平穩健康發展。」

會議上強調房地產行業的平穩健康發展，全面落實因城施策。

細看上述觀點，實在不宜把2020年的內地經濟看得太悲觀，5.9至6%的增長速度應可達成，「確保全面建成小康社會和十三五規劃圓滿收官」。

內地經濟將從更多依賴貨幣政策轉向財政政策，貨幣政策要靈活適度，協助內地製造業更新推上另一新台階，打造具備國際競爭力的先進製造業集群。

內房韌性不變，惟平穩地去房地產化的訴求依舊，預期內地部分區域和部分房地產調控政策會更有彈性地調整。明年的房地產投資或平穩回落，房地產調控政策將出現區域微調、貸款定價機制調整後房貸利率將同步平穩回落。內地大城市和都市圈持續深度發展，為基建和地產板塊帶來額外發展空間，有助市場平穩。

內地製造業的設備升級換代加快，目前投資市場對製造業補庫存是否啟動、力度如何以及持續性，觀點不一，始終其力度或將受到制約，特別是環球供應鏈存在調整的壓力。企業老闆的信心是一個變數，不過設備更新換代的步伐和力度勢必加強。

在中美持續博弈的大環境下，推動高質量製造業發展肯定是必然的選項。自2019年下半年後，內地高技術製造業的發展就明顯加快，顯著超過整體製造業投資的增長。

同時，內地需要兼顧經濟周期問題和經濟轉型問題，必須協調統籌得更加好。在強化逆周期調節力度時，將更兼顧經濟轉型過程中出現的新亮點和新挑戰。這也象徵着內地宏觀政策必須要穩，調控上不能再忽鬆忽緊。

在中美博弈持續下，人民幣不太可能大幅波動，人民幣匯率可能企穩甚至會有一定升值空間。內地經濟若能穩定發展，人民幣資產的收益優勢，仍有一定的吸引力。

筆者認為中央經濟工作會議所表達的內容，對於香港特區而言是一個良好的信號，亦是一次難得機會。

香港作為國際金融中心，尤其在融資方面應當繼續發揮優勢，比如內地對於民營及中小企的積極措施，亦將有利於其融資。當內地經濟維穩漸入佳境，也會是對香港經濟發展的正面鋪墊，尤其是香港經濟近月受到極大衝擊，應把握住目前內地較為積極的經濟信號，逐步恢復經濟元氣。

溫天納

資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授

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