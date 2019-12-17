梁彥穎：英國脫歐危機未解除

糾纏英國三年半的脫不脫歐問題，終於在約翰遜的「變相公投」大選中獲得了答案，並因議席增加，將有助團結加速脫歐。雖然如此，英國還是要處理一大堆脫歐之後的經濟問題。

脫歐表面上再次容許英國可以自由制訂自己的經濟政策，但同時將失去歐盟方面的經濟優惠及合作。況且一旦英國脫歐之後經濟大幅向好，將會引發歐盟內較大國家紛紛效法。為了避免土崩瓦解，歐盟一定在經濟談判上寸土必爭，為會員國爭取最大利益。

另一方面，英國脫歐亦有機會推動蘇格蘭及北愛爾蘭等地的獨立公投。總括而言，是次大選並未解除英國脫歐危機，因此投資者必須提高警覺，已獲利投資者更需選取適當時機套利。

中美剛達成首階段的貿易協議，但除非有更詳細協議內容曝光，否則協議像是羽毛球賽中，因來回拍打次數太多兼場地被汗水弄濕後，雙方要求的一個暫停。

是次協議尚未簽署，特朗普又已宣布立即進入第二階段談判，並表明會維持對華貨加徵的關稅作談判籌碼。由此可見，「球賽」仍是繼續及漫長的。

在2020年2月21日前，標普500期貨指數在3,200點之上肯定是超買高位，投資者宜逐步減低風險。此外，12月恒生指數期貨亦很難升穿28,100點。

以上意見基於眾多假設，讀者不應倚賴本文作任何法律或投資安排。

梁彥穎

微臣資產管理財富管理總監

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