歐股破頂！STOXX歐洲600指數創新高

歐洲股市收市做好，STOXX歐洲600指數收報417點，升5點或1.39%，創收市新高。

英國富時100指數收報7,519點，升162點或2.25%；法國CAC指數收報5,991點，升72點或1.23%；德國DAX指數收報13,407點，升124點或0.94%。

一連串利好消息推動歐股表現，包括中美初步達成首階段貿易協議；美國聯儲局及歐洲央行均釋出短期不會加息的訊號；以及英國保守黨膀出選舉。

個股方面，戲院經營商Cineworld Group表示打算斥資21億美元購入加拿大同業Cineplex，前者股價收漲1.66%。

家電製造商Electrolux表示北美工廠整合將令明年成本增加，消息拖累其股價急跌10.57%。

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