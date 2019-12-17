高盛憂美企回購力度減　明年股市恐動盪

外媒報道，美資投行高盛表示，預期今年全年，美企股票回購將按年下跌15%至7,100億美元；明年估計進一步縮減5%，而如果減幅較預期大，恐引發股市動盪。

高盛解釋稱，如果回購力度減低，會對企業每股盈利帶來負面影響，而市場波動性亦將增加。該行續指，從回購而來的市場需求，自2011年起已經超越其他需求，令回購對美國股市的重要性愈來愈高，因此「回購大幅下降，將對股市供求結構帶來嚴重影響。」

高盛又指，企業進入禁售期時將禁止回購，據統計在此期間，股票將錄得更高的負回報，以及更大的實質波動性。再者，由於股票回購將降低整體已發行股票數目，其將推高每股盈利表現。過去15年，美企每股盈利增長每年平均高於整體盈利增長約2.6%，高盛認為這反映回購的重要性愈來愈高。

－－－－－－