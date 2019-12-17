「特」色狂牛！道指自特朗普當選以來累升1萬點

美國股市近日屢創新高，道指於周一(12月17日)最高曾見28,332點，再創新高的同時，亦表示自2016年11月8日，特朗普勝出總統大選以來，道指累計上漲高達1萬點，升幅54%；而標指同期亦累升46%。

特朗普周一在社交媒體也評論了美國股市，說：「股市創新高！我將繼續不厭其煩地告訴你，我們永不厭倦勝利！」

對於美股升市，著名經濟學家、安聯首席經濟顧問埃利安認為，美股升勢主要受多個因素帶動，包括刺激增長措施、貿易緊張局勢降溫、各央行注入大量流動性；以及投資者取態傾向「FOMO」(Fear of Missing Out，直譯為害怕錯過的恐懼)，害怕錯失美股屢創新高的強勁表現。

CFRA首席投資策略員Sam Stoval表示，3大地緣事件，包括美國、加拿大與墨西哥的貿易協議、中美貿易戰，以及英國脫歐的不明朗因素消除，聖誕節升市經已展開。他又指出，傳統上美股往往在12月中觸底後，升市將延續至年底。

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