路勁健康快車慈善單車賽圓滿舉行

「路勁健康快車慈善單車賽2019」籌委會主席及路勁地產聯席主席單偉彪（左三）、健康快車香港基金主席方正（左一）、健康快車創會主席方黃吉雯（左二）、奧運金牌名將郭晶晶（右二）及路勁地產行政總裁高毓炳（右一）到場為一眾單車健兒打氣。

由「路勁地產」及「健康快車」聯合主辦、錦田鄉事委員會協辦的「路勁健康快車慈善單車賽2019」於12月15日舉行。延續上年賽事的成功，今年繼續反應熱烈，逾千名本地精英選手及單車愛好者再次雲集錦田繞道，爭奪多個組別冠軍。 營業資訊

今年賽事備有9個不同組別，適合不同水平和年齡層的單車運動愛好者參加，包括為專業車手而設的「隊際計時賽」、「公路繞圈賽男、女子精英公開組」和「公路繞圈賽分齡組」，為青少年和小朋友而設的「學生賽」、「醒目仔賽」和「滑步車競賽」，以及為親子而設的「家庭賽」；其他組別包括「隊際賽企業組、公眾組」和非競賽組別的「齊齊踩」。

除了精彩刺激的單車賽事，大會同時舉辦嘉年華免費開放予公眾人士，設有多個有獎攤位遊戲及表演節目，亦有美食車提供特色小食，讓大眾盡享既健康又愉快的周日。

賽事更獲知名演藝及體育界名人包括奧運金牌名將郭晶晶、影視名人姜皓文、著名歌手鄭融等出席支持，和一眾健兒享受單車競技之樂，同時為「健康快車」籌款，給有需要的眼疾患者送上重見光明的希望。是次活動亦獲得元朗區議會和元朗民政事務處全力支持，以及中國香港單車總會的專業認可。

路勁地產聯席主席暨活動籌委會主席單偉彪表示：「延續上一屆的成功，賽事今年載譽歸來，並繼續得到各協辦單位、政府部門、認可機構及贊助單位，以及演藝界名人鼎力支持；加上市民的踴躍參與，讓我們能夠連續兩年於元朗錦田繞道舉行單車比賽，讓大家一起享受踩單車的樂趣。另外，是次賽事報名費會全數捐予『健康快車』，作為他們在香港及內地治盲防盲工作的經費，別具意義。」

路勁地產扎根香港，憑藉「用心築造品質生活」的核心理念，致力在香港及內地發展優質住宅項目。集團連續7年位列「中國房地產開發企業外資」第一名，及連續7年為全國房企首30至35強。現時持有土地儲備合共逾8,500萬平方呎，遍布香港、長三角、渤海灣及大灣區。

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