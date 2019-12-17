【地產專題】聖誕黃金檔期不再　旺角「一折」短租舖位

香港示威衝突持續，即使臨近聖誕節及消費旺季，零售市況仍未見起色，旺角主要購物地點西洋菜南街，出現多達9間吉舖，為2017年7月後的逾兩年最多。撤出的商戶包括大型連鎖服裝店、化妝品及藥房等。同時，近期部分租出的短約街舖，租金更低至只達長約的「一成半」。

社會亂局對各個零售購物區帶來衝擊，當中旺角亞皆老街至登打士街的一段西洋菜南街屬重災區，除了零售商戶退租而交吉的街舖，再加上擔心受示威衝擊而沒有營業的商舖，合共有逾10間，有關情況令該街道更加冷清。

翻查資料，近年該街道甚少嚴重空置情況，對上一次情況較惡劣為2017年，當時香港整體零售市道遇上寒冬，商戶退租潮持續，街內出現10間吉舖。而2014年「佔中」拖累核心區商舖生意，當時旺角區也爆煲，該街道驚現8間交吉地舖，部分更「孖住吉」。

回看今年，西洋菜南街51號友誠商業中心一個地舖，面積約800方呎，原由藥房以每月約45萬元承租，惟10月退租後依然未獲承接。至於交吉約8個月的西洋菜南街雙號地下及閣樓，面積約2,000方呎，原由英國護膚品牌承租，目前叫租約78萬元，至今都無人問津。

在現時市況低迷下，該街道待租舖位短期內難以再租出，過往會吸引不少短約商戶，趁傳統節日前進駐，惟近月暫只有4間短租舖位。同時，部分租金只達長約租金一成多至兩成多，明顯較一般相當於長租約的三成為低。

當中西洋菜南街百寶利商業中心地舖及1至3樓巨舖，面積約19,217方呎，原由美國時裝品牌以每月約263.8萬元承租多年，該店於今年9月退租，業主隨即以每月約200萬元放租，惟未獲承接。直至12月初，終獲本地時裝集團以短租形式租用，每月租金僅約30萬元，只達長約叫租的15%。

至於其餘3個短租舖，都是以售賣手機配件為主的散貨商戶，部分租金亦較以前便宜。如該街道一個雙號地舖，以每月僅30萬元短約租出，僅達意向長約租金的23%。另外，最特別的是，現時街內仍未有利是封店出現，為近年罕見。

此外，有新進駐的長約租戶因社會衝突而與業主商討延遲交舖。市場消息透露，旺角西洋菜南街好望角大廈地下兩個單號舖位，建築面積約5,500方呎，原由本地大型化妝品店以每月約200萬元承租，惟今年7月被一間大型連鎖藥房以約250萬元搶租。

不過，該舖原本於10月中交舖予新租戶進行內部裝修，以迎接即將來臨的聖誕及農曆新年消費檔期，惟直至本月亦未有進展。

部分原先營業中的商戶，都因應市況而暫停運作。西洋菜南街內的百寶利商業中心一個地舖及星際城市地下一個舖位，由內地電訊公司承租，惟近日兩個舖位已被木板圍封。消息估計兩舖位商戶短時間內都不會恢復營業。

利嘉閣(工商舖)商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，雖然目前西洋菜南街的空置情況嚴重，但由於該街道的商戶較「本地化」，屬本地人所喜愛的類別，相信舖位業主只要願意下調意向租金三至五成，舖位可獲租戶進駐，料未來數個月內有所改善。

對於目前西洋菜南街暫未獲利是封店短租，他表示，主要因為今年該類店舖出手較低，加上業主擔心舖位受到衝擊，為免因收取低於市價的短租租金，而蒙受風險。

事實上，持續逾6個月的反修例風波重創香港零售業。據政府統計處數字，今年10月零售業總銷貨價值的臨時估計為301億元，較去年同月大跌24.3%，是有紀錄以來最大跌幅，其中珠寶首飾、鐘錶等更是重災區，下挫幅度近43%。

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