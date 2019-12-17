新股專輯：JS環球生活人人有份 邁科管業定價2.28元
2019年12月17日 07:23
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JS環球生活中籤者人人有份。
周二(17日)有3隻新股公布招股結果。其中早前擱置上市的中國小型家電商JS環球生活(01691)公布，發售價定為每股5.2港元，淨籌23.897億元。認購一手(500股)中籤率100%。至於香港公開發售錄得超額認購1.68倍，而國際發售股份已獲適度超額認購。
鋼管製造商邁科管業(01553)發售價定為每股2.28元，招股價範介乎1.86至2.4元，淨籌1.821億元。認購一手(2,000股)中籤率19.96%，最少認購20手(即4萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購7.27倍，而的國際配售股份已獲輕微超額認購。
於內地從事PHC管樁及商品混凝土的製造及銷售業務的泰林科建(06193)發售價定為每股1.3元，為招股價範圍下限，淨籌6,370萬元。認購一手(2,000股)中籤率15.01%，最少認購100手(即20萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購40.99倍，而配售則輕微認購不足。
上述股份將於周三(18日)在主板掛牌。
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