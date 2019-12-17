奧園健康夥上海奧園置業發展上海項目

根據合作框架協議，中國奧園集團認可集團在大健康產業的資源整合能力以及在商業招商引資和物業管理的綜合優勢，中國奧園集團同意就該地塊的開發項目向集團提供全面的協助，包括負責該項目的房屋建設成本、設施設備安裝成本及後續成本投入。

集團預計該地塊開發項目建成後，集團將在該項目中提供物業管理、招商引資及大健康產業運營服務等輕資產服務，亦會以合理的價格收取管理、品牌輸出等運營費用。

公司於上周四(12日)公布，透過其間接全資附屬公司上海奧慧妍健康科技，中標一幅位於上海市奉賢區地，代價為8,200萬元人民幣(約9,102萬港元)。

該地總面積約30,369.2平方米，地上建築容積率為2.5及地上建築面積約75,923平方米，將發展成為健康及醫療美容產業綜合體，包括於該產業綜合體開設大健康產業區域總部、大健康科技孵化中心、醫美旗艦店、醫美產品研發中心、醫美產品展示中心、體驗中心，以及人才培訓中心。

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