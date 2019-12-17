【專家點評】藺常念：美國得到的遠多於中國

上周五晚中國官方開記者招待會，宣布中美雙方達成第一階段貿易協議，將會短期內簽署。接着美國官方也表示已經和中國達成協議，為持續18個月的貿易戰宣布暫時停火。

早段協議內容欠奉，但美方透露更多細節。中美雙方同意暫緩原在12月15日開始徵收的關稅。美國原定向餘下1,600億美元中國進口徵收15%關稅，令到所有中國進口都徵收關稅，包括消費品例如手機，電子遊戲機等。中方亦暫緩向美國汽車及零件徵收25%關稅，令到汽車進口關稅升40%；及向美國農產品加徵關稅。

美方同意自9月開始向1,200億美元中國進口徵收關稅率由15%，減至7.5%關稅，稅率減半。但之前兩輪向2,500億美元中國進口徵收25%關稅則保留，等待第二輪貿易談判。

中國同意未來兩年向美國採購2,000億美元的美國進口貨品，包括農產品，工業產品及服務。即是向美國進口加一倍，減少中國貿易順差一半。其中中國同意向美國採購400億至500億美元的農產品。中國在2017年向美國採購260億美元農產品，即是中國差不多要加倍進口美國農產品。

這第一階段貿易協議，中國讓步很大。需要加倍進口美國產品，包括大幅增加農產品一倍，令到中國未來在國際採購方面受到很大限制。增加美國農產品採購，等於要減少從其他農業大國例如巴西，阿根廷，加拿大，澳大利亞等國的採購，基本上不利中國的國際採購及貿易。

而且，美國在第一階段貿易協議的付出極少，只是把自9月開始徵收1,200億美元中國進口貨的關稅由15%減至7.5%，關稅減半。但由2018開始向2,500億美元中國進口徵收的25%關稅則保留，這2,500億美元中國進口，主要是工業產品，對美國消費者影響少。只是影響到美國消費者的消費品不徵收關稅。

中方仍承諾在金融市場方面更開放市場，及需要加強強制技術轉移的立法和執法。但經濟結構改革等議題，要留待下一輪貿易談判。基本上美國只是放棄少部分關稅，換來中國承諾加倍美國貨進口，包括農產品，工業產品，及服務。在第一階段協議，美國佔了極大上風。中方基本上答應了美方要求，只得到不再向餘下1,600億美元中國進口，徵收關稅。這是向美國一面倒傾斜的貿易協議，美國得到的遠多過中國。

特朗普一直表示中國極想達成協議，而美方卻不在乎。貿易談判結果也反映了特朗普的言論，中方向美國屈服。繼加拿大及墨西哥後，中國向美國的欺凌屈服。事實是中國向美國出口是進口的三倍，中方一開始就處於劣勢。同加拿大和墨西哥的處境一樣，只能向最大出口國屈服。

受到貿易戰影響，近幾個月中國經濟數據顯示中國製造業活動放慢。採購經理指數PMI連續幾個月都在50點以下，顯示製造業收縮。消費物價指數11月上升至4.5%的高位，但製造業物價指數卻下跌。社會消費增長，及固定資產投資增長都放慢。

最重要是國家稅收，個人收入，企業利潤，國家費用收入，全部呈現出下跌。在全國性收入下跌情況下，經濟很難有高速度增長。因此中國不希望和美國貿易戰加劇，經濟要有喘息機會，讓擴充金融政策有機會發揮作用。

第一階段貿易協議，可以減慢經濟下行滑坡。國家推出刺激經濟措施，維持適當經濟增長。

智易東方證券行政總裁 藺常念

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