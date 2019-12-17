【市前重點睇】美股再創新高 港匯企7.79水平
2019年12月17日 07:49
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●美匯指數企97.01，離岸人民幣(CNH)高見6.9896，港匯見7.793，日圓兌美元跌至109.61，歐元升上1.1139，英鎊挫至1.3249。金價處1,475美元。布油見65.34美元，紐油高企60.2美元。道指期貨下跌。
●白宮經濟顧問庫德洛：中美第二階段貿易協議將部分取決於已經達成的第一階段協議的成功情況。
●中國10月所持美國國債微跌8億美元，至總額約1.1萬億美元，創自2017年以來新低。 https://bit.ly/2PXOw0a
●美股三大指數齊創收市新高。道指收報28,235點，升100點或0.36%；標指收報3,191點，升22點或0.71%；納指收報8,814點，升79點或0.91%。 https://bit.ly/2PpwZPb
-道指最高曾見28,332點，意味到自2016年11月8日，特朗普勝出總統大選以來，道指累計上漲高達1萬點，升幅54%。
●美國10年期國債孳息率升4.88點子，報1.8713厘。
●港股ADR指數收報27,624點，升115點或0.42%。
●即月恒生指數夜期收報27,726點，升146點，高水218點，成交18,706張。
●紐約期金收報每安士1,480.5美元，跌70美仙或0.05%。
●紐約期油收報每桶60.21美元，升0.14美元或0.23%，創近3個月新高。布蘭特期油收報每桶65.34美元，升0.12美元或0.18%。
●STOXX歐洲600指數收報417點，升5點或1.39%，創收市新高。
-英國富時100指數收報7,519點，升162點或2.25%；法國CAC指數收報5,991點，升72點或1.23%；德國DAX指數收報13,407點，升124點或0.94%。 https://bit.ly/2YYvWJo
●英倫銀行表示，將在1年內把銀行業逆周期資本緩衝比率從1%提高至2%。英國前七大銀行全部通過央行的壓力測試。
●英國製造業12月錄得7年來最糟單月表現，增加英國整體經濟本季度收縮的可能性。
●【地產專題】聖誕黃金檔期不再，旺角「一折」短租舖位。 https://bit.ly/34xjLV7
●壹傳媒長蝕，核數師德勤劈炮。 https://bit.ly/2YYB0x9
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