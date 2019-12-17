中鐵93億人幣售高速公路權益 股價曾飆4%

中鐵公布，旗下中鐵交通向招商公路及工銀投資出售中鐵高速51%股權及33.15億元人民幣(下同)相關債權，總對價約93.16億元。交易完成後，中鐵交通仍持有中鐵高速49%權益，不再併入集團的綜合財務報表。

中鐵稱，交易預計錄得收益約37億元，而淨回籠資金約95.59億元。若全部用於歸還銀行貸款，再加上中鐵高速合併層面銀行借款193.01億元出表，集團帶息負債規模預計減少288.6億元，令資產減少約285億元，負債減少約302億元，使資產負債率由77.28%降至76.46%，降低0.82個百分點。

中鐵高速是中鐵交通旗下已通車高速公路項目的投資運營主體。中鐵高速投資共計12家公司，其中11家公司負責投資運營管理11條高速公路，分佈在山東、河南、四川、陝西、廣西、雲南、重慶等7個省(直轄市及自治區)，里程合計960公里。

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