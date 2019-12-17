英國無協議脫歐風險恐重臨　鎊匯跌穿1.33關

英國首相約翰遜將於周五(20日)向國會提交脫歐議案，希望在下月令英國離開歐盟。蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩重申，約翰遜將於下月31日完成脫歐，並在明年底與歐盟達成新的貿易協議。

外電報道，約翰遜計劃修改法律，以確保不延長脫歐過渡期，這可能讓英國在明年年底又將面臨無協議脫歐的風險。

英鎊兌美元匯價應聲急挫，兌美元失守1.33心理關口，曾跌0.72%，低見1.3236。每英鎊一度跌至10.3169港元。

歐盟領導人已警告，很可能無法在明年1月31日脫歐日之後的11個月內完成約翰遜想要的那種協議，約翰遜希望能仿效加拿大與歐盟的貿易協議。而歐盟與加拿大歷時7年才完成有關協議。

約翰遜領導保守黨在上周勝出大選，成為單一執政黨，如今在脫歐問題上，約翰遜可按照自己的意願行動，而不必擔心議會從中作梗。

－－－－－－