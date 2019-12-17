【股民熱話】「A貨」國際金融中心快要誕生…

呢期魚缸最熱烈討論的，除咗中美貿易談判進展同英國脫歐之外，就係香港的切身問題，盛傳中國繼強調深圳金融業要做全國先行示範外，又傳來要在毗鄰的另一特區成立人民幣計價交易所，做金融中心云云。一時間，香港周邊的城市都喺官方主導話要搞金融，那一直以國際金融中心自詡的香港，又應該如何自處？

再看盛傳要在毗鄰另一特區搞人民幣計價交易所，本來係專門做博彩娛樂，又話要搞金融，人口才60多萬人，何來那麼多專業金融服務的人才、法治和市場基建作配合，顯然也有不少疑問。

以中國今時今日作為全球第二大經濟體的規模而言，要容納多一家交易所、多兩個金融中心，理論上並不是難事。問題是，一個金融中心，不是如「蛋撻」般，話要整就去焗，一陣間就熱辣辣有得食。金融市場的成功，主要是要獲得外部肯定，在各項金融基建上，要成功取得海外投資者的信任及投入參與，才是關鍵。事實上，這些年，內地先後有雄安新區、海南自貿區、粵港澳區等諸多區域經濟規劃出台了，惟至今成效待現，再多建設一些金融中心，是否配合明年開始加快金融改革的需要，尚待觀察。可上海都未能做到的事，深圳、鄰城能否後來居上，抑或只流於「A貨」水平，真係要放長雙眼等着瞧。

將視線轉回香港，過去半年社會激烈動盪，港府的管治表現與大部分市民的期望有重大落差，至今社會問題仍待解決。而早不早，遲不遲，出現在中美貿易戰之際，美國通過香港人權法案，變相就開打了「香港牌」。若然美國日後質疑香港的國際金融中心地位，將影響很多中企的海外融資和技術轉移，也許要急起催谷其他沿岸周邊重點城市和特區作好準備，以彌補境外金融缺口，也許正是為應對美國打「香港牌」的後備方案。

只是，一個國際都會、金融中心的形成，有其百年歷史背景，用上數以十年計的年頭匯集人才與資源，香港今時今日在法治、貨幣、市場機制、法規、人民幣離岸資金池、教育、專業服務、運輸等等的配套，仍然在區內有優勢，祖國加以善用不是更划算？

但當然，香港也不能視區內挑戰日增於不見，亦需設法強化金融業競爭力。畢竟龜兔賽跑的道理不難明白，未來外資直接進入中國市場的途徑會增多，所謂逆水行舟，不進則退。更何況，來自內地官方主導的區內新挑戰增多，意味往日在政策資源上的分配優勢，日後好可能會被分薄。香港必須要做好本分，鞏固實力，設法保持在區內的競爭優勢，切莫心高氣傲，不思進取，自毁長城。

東方產經專欄作者 帥哥

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