波音暫停生產737 MAX客機　股價急跌

美國波音公司737 MAX系列客機早前接連發生兩宗嚴重空難，自今年3月起全球停飛，復飛無期。波音周一(16日)表示，將在明年1月起暫停生產737 MAX客機，但未有計劃裁員或讓員工放無薪假。

波音發聲明表示，早前曾指會繼續考慮MAX客機生產計劃，MAX客機停飛比預期時間長，因此決定優先交付庫藏的客機，並暫定737 MAX客機生產。雖波音指無意裁員，但或令供應生產客機的約900間企業裁員。

該公司早前已減產737 MAX，並提出多項加強安全的措施，但聯邦航空局(FAA)早前曾指，將不會在年底前通過讓MAX系列客機復飛。公司已就該款客機停飛向航空公司賠償所涉稅後支出近50億美元。

消息公布後，波音股價周一收挫4.29%，市後交易時段曾跌逾1.2%，其後跌幅收窄至0.89%。

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