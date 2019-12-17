【專訪】港交所擬推多項改革　優化滬、深港通

姚嘉仁接受訪問時表示，爭取明年推動數項優化滬、深港通措施。第一是交易，尤其是與假期有關的安排。「依家喺滬深港通機制下，假設明日為內地假期，結算唔到，今日係不能交易，希望未來在優化之下，令到今日都可以交易到。」

他又說，優化假期安排涉及北向及南向交易，不只中港交易所要商討，還涉及雙方結算銀行、託管商等，需要解決層層問題及進行測試等。問及推出時間表，他說希望明年可以準備就緒。

至於第二是提升滬深港通的特別獨立戶口服務(SPSA)。現時投資者在北向交易出售A股前須經「交易前檢查」，自2015年起，該所已向機構投資者提供SPSA服務，讓他們得以符合有關規定，而毋須在出售A股前將證券轉移至執行買賣盤的經紀。

現時大部分基金經理選擇以個別基金名義開立SPSA，而不是以基金經理名義開立。在交易數量大增的時候，基金經理注意到，基於所涉賣盤數量龐大，在個別基金對滬深股通賣盤進行「交易前檢查」效率較低，並為基金經理在不同SPSA處理平均價格成交時帶來不少挑戰。

有見及此，港交所正在現有框架下設計一套新機制(Master SPSA)，方便基金經理從總體層面進行「交易前檢查」，而基金經理仍需向執行買賣盤的經紀進行SPSA預分配。

該所強調，連接到SPSA或Master SPSA的任何識別編號僅用於「交易前檢查」，與監控及監察市場之券商客戶編碼或投資者識別碼模式(俗稱實名制)完全沒有關係。

姚嘉仁指，此舉可降低基金經理營運成本，亦令「交易前檢查」較容易，解決基金經理投資內地市場時特有的問題。他希望明年可推動這項措施，但暫時難言實際推出時間表，始終要經內部程序及與市場溝通。另該所亦正積極研究利用區塊鏈技術，應用在滬深股通的交易後分配和處理。

對於在港推出A股指數期貨的進展，他表示：「肯定比去年更接近」，因為互聯互通下，產品市場需求大，故正積極商討。至於擴大互聯互通進展如推出交易所買賣基金通(ETF)及新股通等，他表示，最重要是看市場需求及配合內地政策發展，「東風來到，自然就會發展」，該所不是刻意要進行哪一項互聯互通。

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